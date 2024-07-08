بدلاء الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه، لمواجهة منافسه طلائع الجيش، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ورضا سليم وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد.

تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش في الدوري

وجاء تشكيل الأهلي مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.‏

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.‏

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السابعة مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لـ مباريات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة.

ترتيب طلائع الجيش في الدوري الممتاز

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 35 نقطة.