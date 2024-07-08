تفاصيل قتل ربة منزل لزوجها بـ 42 طعنة في المطرية.. دست له المخدر بالطعام وطعنته.. المحكمة عاقبتها بالمؤبد واستأنفت.. والمحكمة: سكن إليها زوجها فقابلته بالخسة والندالة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في أواخر الشهر الماضي حكما بالمؤبد على ربة منزل قتلت زوجها بـ42 طعنة في منطقة المطرية ،حيث دبرت وخططت لقتله عمدا، بعدما علمت بأنه ينوي تطليقها.

وأجلت الدائرة الأولى بجنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الإثنين، الاستئناف المقدم من المتهمة برئاسة المستشار جمال عبدالعزيز، على حكم حبسها بالمؤبد لجلسة ٤ أغسطس المقبل لحضور المتهمة من محبسها0

سيدة تقتل زوجها مع سبق الإصرار والترصد

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمة “عفاف أ” 56 سنة ربة منزل خططت ودبرت لقتل زوجها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أنها قامت المتهمة في شهر يونيو 2023 بمنطقة المطرية بقتل زوجها "ع" بيتت النية وعقدت العزم المصمم على قتله وأعدت لذلك الغرض سلاح أبيض سكين ودست له في طعامه عقار طبي خمل جسده وما إن أخذ في نومه فاقدا لوعيه حتى طعنته بالسلاح الأبيض اثنين وأربعين طعنه، وقصدت من ذلك قتله فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

دست له أقراصا مهدئة في الأرز، وتخلصت منه بطعنات متفرقة

كما أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين، حيثيات حكمها في الحكم الصادر بمعاقبة ربة منزل بالسجن المؤبد بتهمة قتل زوجها داخل منزلهما في منطقة المطرية.. وقالت الحيثيات إن المتهمة تخلصت من زوجها بعد أن دست له أقراصا مهدئة في الأرز، وتخلصت منه بتسديد طعنات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم حتى لفظ أنفاسه، وعقب ارتكاب الجريمة استولت على مبلغ مالى قدره 14 ألفًا و700 جنيه كان بحوزة المجنى عليه قيمة معاشه الشهرى، وقطعت جزءًا من «اللحاف» وأخفت المبلغ به.

أجمع أهل بيته وجيرانه على حسن خلقه وطيب معاملته

وجاء في نص الحيثيات أنه استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم من تحقيقات وما دار بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن المتهمة «عفاف. أ»، المتزوجة من المجنى عليه «عنانى. ف»، منذ 35 سنة رزقها الله بولد وثلاث بنات عاش مع المتهمة بكل شرف ومثابرة وأجمع أهل بيته وجيرانه على حسن خلقه وطيب معاملته، وأدى أمانته وزوج الولد وبنتين، ومازالت البنت الثالثة تقيم معهما.

المحكمة للمتهمة: استبدلت الرحمة بالقسوة والأمانة بالخيانة..زوجة سكن إليها زوجها فقابلته بالخسة والندالة

وذكرت الحيثيات أن المتهمة تضمر للمجنى عليه الحقد والكراهية وتدعو الله تعالى بالخلاص منه واستبدلت المودة بالعداوة والرحمة بالقسوة والأمانة بالخيانة، زوجة سكن إليها زوجها فقابلته بالخسة والندالة

وقالت حيثيات الحكم: بعد أن نما إلى علمها عزمه على تطليقها قبل الواقعة الآثمة بأسبوعين، فكرت خلالها بهدوء وبيتت النية وعقدت العزم على الخلاص منه، ونسجت خطة شيطانية، دبرت أدواتها وترقبت موعد تنفيذ جريمتها بتاريخ 2 يونيو 2023، واستغلت فرصة تأخر عودة ابنتها المقيمة معهما في ذات المنزل بالمطرية، وما إن عاد المجنى عليه إلى المسكن حتى قدمت له الطعام بعد أن دست أقراصا منومة في الأرز حتى يتسنى لها قتله، تناول المجنى عليه الطعام وشعر بالنعاس ودلف إلى سريره منكبا على ظهره، وما إن خلد في سباته، حتى استحضرت المتهمة سكين مطبخ وأجهزت على زوجها بالطعن، طعنة تلو الأخرى في أماكن متفرقة من جسمه، وبلغ عدد الطعنات التي سددتها له 42 طعنة.

تفريغ الكاميرات للتوثيق وكشف غموض الحادث

كما ردت المحكمة في حيثياتها على الدفع ببطلان القبض على المتهمة بأنه ثابت من الأوراق من أنه عقب اكتشاف مقتل المجنى عليه والإبلاغ عن الواقعة قامت المباحث المختصة مكانيا والمساعدة الفنية بعمل التحريات اللازمة وتفريغ الكاميرات لتوثيق ساعة وتاريخ دخول وخروج الأفراد لكشف غموض الحادث، فقد توصلت التحريات إلى أن المتهمة هى من ارتكبت الواقعة، والتى أقرت بارتكابها وأرشدت عن السكين المستخدم وتم القبض عليها.

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