نقابة الصحفيين تكرم أبناء أعضائها المتفوقين

تقدمت نقابة الصحفيين بالتهانى لأبناء الصحفيين، الذين نجحوا خلال المراحل الدراسية المختلفة هذا العام.

تكريم أبناء الصحفيين

وأعلنت اللجنتين الاقتصادية والرعاية الاجتماعية والصحية، عن تنظيم حفل لتكريم المتفوقين من أبناء الزملاء، الذين حصلوا على حد أدنى من الدرجات 90 % من الشهادات (الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية)، أو تقدير عام جيد جدًا في الكليات والمعاهد.

موعد إقامة الحفل

ويتم تقديم صورة من الشهادة الدراسية للطالب بمكتب شؤون المجلس بالطابق الثانى فى النقابة، بعد ظهور نتيجة شهادة الثانوية العامة.

وسيتم تكريم أبناء الصحفيين، الذين نجحوا العام الماضي خلال حفل تكريم هذا العام.