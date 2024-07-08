رئيس الحكومة أمام البرلمان: نتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة فرص العمل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن برنامج الحكومة الجديدة يقوم على تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، مشيرا إلى العمل على تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني.

جلسة عرض برنامج الحكومة أمام النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، من مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لعرض برنامج الحكومة الجديدة.

تحقيق مستهدفات الأمن القومي

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن البرنامج يتضمن العمل على تحقيق عدة أهداف، منها قضايا الأمن القومي وارتفاع المستوى الثقافي والاجتماعي، خاصة خدمات التعليم والصحة وضبط الأسواق والتطوير الشامل تخفيف وتيرة التوترات التي تؤثر على المواطنين ومعالجتها بكل حزم وفتح صفحة جديدة مع الإدارات المحلية.

وأوضح مدبولي، أن برنامج الحكومة يقوم على 4 محاور، في مقدمتها حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية بتحقيق حماية وأمن واستقرار الحدود ودعم قدرات الجيش في مواجهة التحديات وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى العمل من أجل تحسين جودة الأسر والتمكين الاقتصادي لها، قائلا: نستمر في تقديم برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في نطاقها، وحماية العمالة غير المنتظمة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، العمل على زيادة فرص العمل والحد من معدلات البطالة، ورفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل.

وقال: نستهدف من خلال برنامج الحكومة تحسين حياة المواطن من كافة الجوانب والتطوير المستدام لوضع الوطن في مكانه الملائم.

وأكد مدبولي، أن برنامج الحكومة يرتبط بإكمال المسيرة التي بدأتها القيادة السياسية منذ 10 سنوات وبذلت فيها جهدا كبيرا في مجالات البنية التحتية وتوفير الطاقة وتطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعي وتوفير شبكة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والتوسع في مبادرات الصحة والمبادرات التنموية الكبرى لتحسين حياة القرى كتكافل وكرامة و100 مليون صحة.