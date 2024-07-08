هيئة دعم حقوق الشعب الفلسطيني: قوات الاحتلال قتلت 197 من موظفي الأونروا

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" تكرار وتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف موظفي وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، والتي كان آخرها مقتل اثنين من العاملين فيها، قرب أحد مخازن الوكالة وسط شارع صلاح الدين.

وكشفت “حشد”، في بيان لها، عن ارتفاع عدد موظفي الوكالة القتلى جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة إلى 197 موظفا تابعا للأمم المتحدة، غضلا عن مواصلة تدمير مدراس وممتلكات ومقرات وكالة الغوث الدولية بهدف عرقلة عملها وتصفيتها، دون أي اكتراث إسرائيلي بالحماية الدولية الممنوحة لوكالات الامم المتحدة.

استخدام سلاح التجويع والتعطيش والعقوبات الجماعية

وحذرت الهيئة الدولية، برئاسة الدكتور صلاح عبد العاطي، من استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية للفلسطينيين جراء عمليات التدمير المنهجي لمنازل المواطنين والأحياء السكنية ومحطات المياة والبنية التحية، ومنع دخول الوقود والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية، وإجبار مئات الآلاف من المدنيين على النزوح القسري المتكرر، واستخدام سلاح التجويع والتعطيش والعقوبات الجماعية بحقهم حيث يكابد سكان القطاع وبشدة المجاعة الحادة والعطش وانتشار الأمراض والأوبئة؛ بما يلحق أضرار جسمية بالمدنيين جراء إخضاعهم لظروف معيشية بهدف إنهاكهم وإهلاكهم بما ينذر بوفاة الآلاف من المواطنين وخاصة الأطفال والمرضى.