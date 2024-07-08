أبو قير للأسمدة لـ فيتو: أزمة الغاز انتهت ونعمل بكامل طاقتنا

أكدت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، أن مصانعها الثلاثة باتت تعمل بكل طاقتها بعد استئناف إمدادات الغاز على مدار الأيام الماضية.

أبو قير للأسمدة تعمل بكامل طاقتها

وأوضح مصدر داخل الشركة لـ"فيتو"، أن المصنع الأخير عمل صباح اليوم بكامل طاقته بعد أن بدأ في العمل تدريجيا على مدار الأيام الماضية، وقال: "نتمني ألا تتكرر الأزمة مرة أخرى بما يؤثر على المصانع والاقتصاد المصري".

توقف أبو قير للأسمدة

وكانت شركة أبو قير للأسمده قد أعلنت عن إيقاف مصانعها الثلاثة عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها.