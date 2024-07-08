مدبولي أمام النواب: نحن حكومة تحديات، وهذا موعد حل أزمة الكهرباء

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التحية للمواطنين الذين تحملوا بقوة وصلابة التحديات التي واجهت الدولة من ارتفاع الأسعار والتضخم.

عرض برنامج الحكومة أمام النواب

جاء ذلك خلال استعراض برنامج الحكومة الجديدة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار مدبولي، إلى الصراعات التي يشهدها الإقليم، قائلا: ولا يخفى علينا أن نغفل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة والضفة الغربية، والدولة تبذل جهودا كبيرة، ودورا بارزا لوقف الحرب في غزة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

وأشار إلى أن هذه الحرب أثرت على الدولة المصرية، لاسيما في تخفيض إيرادات قناة السويس، والتهديدات في البحر الأحمر.

تحديات الحكومة الجديدة

وقال: الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات، وتضع نصب أعينها تكليف رئيس الجمهورية، وفي مقدمتها الأمن القومي، ومواصلة مصارف الإصلاح الاقتصادي، والاهتمام بالتعليم والصحة، وبذل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسعار.

وأعلن العمل على ضبط الاقتصاد الوطني للتخفيف من وطأة التوترات التي تؤثر على المواطنين المصريين، ومعالجة كافة المشكلات، وفتح علاقة جديدة بين المواطن والإدارات المحلية والحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: اهتمامات ومطالب المواطنين الشغل الشاغل للحكومة، قائلا: أعاهدكم في العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء بسبب تخفيف الأحمال.

وأكد مدبولي، أن مشكلة انقطاع الكهرباء تنتهي قبل نصف العام الأول من برنامج الحكومة الجديد.