إقامة حفل خطوبة لـ بطل رفع الأثقال من ذوي الهمم على شاطئ "قادرون" بدمياط الجديدة (صور)

عقد بطل مصر وأفريقيا لرفع الأثقال كابتن محمد رفيق والآنسة مني أحمد وذلك علي شاطئ قادرون بلاج المخصص لذوي الهمم.

جاء الحفل بحضور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والنائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة الشيماء عبد المعطي مدير مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط.

الجميع يحتفلون بخطوبة محمد ومني

حفل خطوبة محمد ومني أبطال ذوي الهمم

وقالت مني ( العروس ) ، إنها تعمل على تحقيق أحلامها وطموحاتها وأهدافها، مشيرةً إلى أنها حققت أول أحلامها بالارتباط العاطفي، إذ لا يعتبر تحقيق الحلم أمرا مستحيلا في وطن أعطى لذوي الهمم حقهم.

وحضرت مني للشاطئ لوضع الترتيبات والاتفاق على اللمسات الأخيرة لهذا الحدث السعيد لها، حيث قالت، إنها كانت سعيدة بتحقيق حلمها، متمنية أن تحقق المزيد في الفترة المقبلة، وقال محمد إنه سعيد للغاية موجها الشكر للقائمين علي جمعية الرياضيين لرعاية متحدى الإعاقة بدمياط الجديدة على سرعة الاستجابة وحسن تنظيم الحفل.