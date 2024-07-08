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ثقافة وفنون

ماجدة الرومي تروج لحفلها الغنائي المقبل

ماجدة الرومي، فيتو
ماجدة الرومي، فيتو

روجت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي لحفلها الغنائي المقبل.

 

ونشرت ماجدة الرومي بوستر الحفل عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة X وعلقت: قريبا.

 

وفي وقت سابق طرحت الفنانة ماجدة الرومي ،  أحدث أعمالها الغنائية التي جاءت بعنوان “بعدني بقلبك” وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

 

أغنية ماجدة الرومي الجديدة 

أغنية ماجدة الرومي الجديدة من كلمات ومن ألحان أميل فهد وتوزيع موسيقى داني الحلو.

 

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