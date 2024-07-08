ماجدة الرومي تروج لحفلها الغنائي المقبل

روجت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي لحفلها الغنائي المقبل.

ونشرت ماجدة الرومي بوستر الحفل عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة X وعلقت: قريبا.

وفي وقت سابق طرحت الفنانة ماجدة الرومي ، أحدث أعمالها الغنائية التي جاءت بعنوان “بعدني بقلبك” وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية ماجدة الرومي الجديدة

أغنية ماجدة الرومي الجديدة من كلمات ومن ألحان أميل فهد وتوزيع موسيقى داني الحلو.

ونقدم لكم من خلال موقع ( فيتو )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



