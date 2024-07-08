أميرة سليم تشارك في احتفالات السفارة المصرية بفرنسا

تشارك السوبرانو أميرة سليم في الإحتفالية التي تقام تحت رعاية السفارة المصرية في فرنسا يوم 9 يوليو المقبل في باريس، وذلك احتفالا بمرور قرن على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفرنسا.

العلاقات الدبلوماسية المصرية الفرنسية

كما ستشارك في الاحتفال بالعيد القومي المصري، من خلال ظهور خاص بتقديمها النشيد الوطني المصري والفرنسي في بداية الاحتفالية والتي ستقام على مسرح La salle Gaveau وهو واحد من أهم المسارح في فرنسا.

أميرة سليم

وقالت أميرة سليم عن مشاركتها في هذا الحفل: "فخورة بمشاركتي في احتفالية العيد القومي المصري بغنائي النشيد الوطني المصري والنشيد الوطني الفرنسي بمناسبة مرور ١٠٠ عام على العلاقات المصرية الفرنسية في قلب باريس وفي قاعة من اعرق قاعاتها الموسيقية، لم أتردد بعد ان تواصلت معي السفارة المصرية في باريس لأمثل بلدي مصر في احتفال بهذة الأهمية".