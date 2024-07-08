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رياضة

الجمباز، دورة تدريبية للمدربين تحت إشراف الاتحاد الدولي

دورة تدريبية لمدربي
دورة تدريبية لمدربي الجمباز، فيتو

الجمباز، ينظم الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور ايهاب أمين فعاليات الدورة التدريبية للجمباز الفني رجال وآنسات المستوى الثالث التابعة لأكاديمية التدريب بالاتحاد الدولي للجمباز بالمركز الأوليمبي بالمعادي والتي تٌقام خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2024.

دورة تدريبية لمدربي الجمباز

وتشهد الدورات مشاركة 38 مدرب ودربة، وتقام في المركز الأولمبي تحت إشراف خبراء من الاتحاد الدولي للجمباز وعلي رأسهم أندريه ليفيت للجمباز الفني رجال وسوسانا كالمار للجمباز الفني آنسات.

وتأتي الدورة التدريبية في إطار حرص اتحاد الجمباز برئاسة إيهاب أمين، على صقل مستوي المدربين وإكسابهم الخبرات الدولية والاطلاع علي كل ما هو جديد فى الجمباز الفني وعمل جيل جديد من المدربين المتميزين.

عمر العربي يتحدث عن مشاركته في الأولمبياد

كشف عمر العربي لاعب المنتخب الوطني للجمباز الفني، عن استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وقال عمر العربي، أن المشاركة في الدورات الأولمبية حلم لكل رياضي في مختلف الألعاب، وأن هدفه الأساسي هو الوصول للنهائي في باريس 2024.

وأوضح  العربي  أن حلمه الذي يسعى لتحقيقه هو حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024، أو لوس أنجلوس 2028.

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