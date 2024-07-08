الإثنين 08 يوليو 2024
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محافظات

رفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاعين الشرقي والغربي في الإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين وزوار المحافظة.

 وأقبلت الأسر بصحبة أبنائها على كافة الشواطئ بشرق ووسط المحافظة، للاستمتاع بطقس المدينة الساحلية، وتناول الأطعمة والمشروبات وسط ترقب من مسئولى الشواطئ والمراقبين والعاملين بها لمنع أي حالات للغرق بين المواطنين.

وحرص مسئولو الشواطئ على إجراء جولات ميدانية بالشاطئ، لمتابعة الالتزام من العاملين وفرض التعليمات المنصوص عليها، بالإضافة إلى التشديد على عدم إلقاء القمامة والحفاظ على المظهر الجمالى الشواطئ فى الإسكندرية.

وحرص أهالي المحافظة على الاستمتاع بطقس المدينة الساحلية بكافة الشواطئ واصطحاب المأكولات والمشروبات لقضاء يوم ترفيهي بصحبة أبنائهم، وسط تواجد مسئولي الشواطئ والمراقبين والعاملين بها.

وأكدت إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية في بيان، أن شواطئ القطاع الغربي والعجمي رفعت  راية صفراء مع اتخاذ كافة التدابير  الاحتياطية لسلامة الرواد وتواجد رجال الإنقاذ وعمال الأبراج بكامل قوتهم بالشواطئ مشيرا  إلى  انتشار  مفتشي ومراقبين على شواطئ القطاع الغربى والعجمى لتوعية الرواد بخطورة النزول إلا في المناطق  الآمنة المحددة للسباحة وتحذيرهم من التوغل في مياه البحر .

وأضافت إدارة السياحة والمصايف في بيان لها ان نسب إشغال القطاع الغربي والعجمى تراوحت نسب الإشغال فى الساعات الأولي للصباح ما بين ٣٠% الى ٤٠% مشيرا إلى أن شواطئ القطاع الشرقى رفعت شواطئ راية خضراء بمعظم الشواطئ فيما عدا شواطئ بحرى وستانلى تم رفع الرايات الصفراء بها والإلتزام بالسباحة فى الاماكن الآمنه المحددة من منظومة الإنقاذ والتأكد من منع نزول البدالات وكذلك التأكد من سلامة الخطوط العائمة موضحا أن نسب الإشغال تراوحت نسب الإشغال في الساعات الأولى للصباح ما بين ٤٠% إلى ٦٠%*

ونبهت إدارة السياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق المصطافين باتباع بعض التعليمات والإرشادات التي منها الإبلاغ عن المطالبة بدفع الاكراميات إلى جانب الاستماع إلى تعليمات فريق الإنقاذ وعمل برج المراقبة حتى لا يتسبب فى حالات غرق. 

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