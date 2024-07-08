الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين لـ 5 سبتمبر

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، نظر جلسة محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين وعددهم 37 متهمًا منهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع لجلسة 5 سبتمبر لحين ورود تقرير الخبراء.

ويحاكم في هذه القضية كل من: العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين إن المتهمين، اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر

ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.

وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المتصرفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السوق السوداء العضو المنتدب العباسية النيل للمجمعات الاستهلاكية جنايات القاهرة رشوة وزارة التموين شركة النيل للمجمعات الإستهلاكية فساد وزارة التموين قضية رشوة التموين محكمة جنايات القاهرة منظومة التموين

مواد متعلقة

الاستماع لأقوال المتهمين في واقعة عيد ميلاد مريم الحركى

إصابات وصدمة نفسية، سبب عدم حضور شيرين للنيابة للاستماع لأقوالها بواقعة حسام حبيب

الإنقاذ النهري يبحث عن جثمان مفقود في سقوط سيارة عروسين بالنيل (صور)

مصدر بالتحقيقات يكشف سبب صرف حسام حبيب من سرايا النيابة

شاهد يفجر مفاجأة في واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

ماذا حدث في فيلا التجمع؟.. التفاصيل الكاملة لأزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الاعتداء عليها والقبض على حسام حبيب

حسام حبيب يقدم دليلا بالفيديو والصور للنيابة: "ما لمستهاش، هي اللي كسرت الشقة" (صور)

جرح غائر وكدمات، التقرير الطبي بواقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2024، التعليم تكشف بالأدلة حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

بعد إحالته للمحاكمة، تفاصيل قضية الفنان أحمد صلاح حسنى

أول صورة تجمع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديدين

أخطر من النهضة، خبير إدارة أزمات يكشف مخطط إثيوبيا السري لإقامة سدود جديدة على النيل

السيسي يشهد عددا من الأنشطة والتدريبات الرياضية بالأكاديمية العسكرية المصرية

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

لطلاب الشهادة الإعدادية، شروط القبول بمدارس المتفوقين STEM

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

منوعات

المزيد

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

الفرنسيون يحتفلون بفوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية (فيديو)

بعد لقائه الرئيس بايدن، إصابة زوج كامالا هاريس بفيروس كوفيد-19

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

الطريق إلى النهائي.. مواعيد نصف نهائي يورو 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم الجمع بين نية صومي التَّمتُّع وعاشوراء؟ الإفتاء تجيب

ما حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل وربط شعره على هيئة ضفائر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية