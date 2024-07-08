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مواعيد مباريات نصف نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات نصف
مواعيد مباريات نصف نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة

يورو 2024، يلتقي منتخب إسبانيا مع فرنسا في الدور النصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، كما يلتقي إنجلترا مع هولندا في الدور ذاته.

مواعيد مباريات نصف نهائي يورو 2024

إسبانيا ضد فرنسا، الثلاثاء 9 يوليو، العاشرة مساءً.

إنجلترا ضد هولندا، الأربعاء 10 يوليو، العاشرة مساءً.

وأسدل الستار علي مباريات ربع النهائي لبطولة يورو 2024، وحصل منتخب إسبانيا على أولى بطاقات التأهل إلى مرحلة نصف نهائي البطولة بعدما تغلب على ألمانيا، في الوقت القاتل، بهدفين لهدف.

وتأهلت فرنسا إلى المرحلة نفسها من البطولة عقب تغلبها بركلات الترجيح على البرتغال.

كما تأهل منتخب إنجلترا إلى منافسات نصف نهائي البطولة على حساب سويسرا، بعدما فاز بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

كما قلبت هولندا الطاولة على تركيا وحققت فوزًا بهدفين لهدف، لتتأهل إلى الدور المقبل.

مباراة إسبانيا ضد فرنسا

وتقام مباراة فرنسا وإسبانيا غدا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة علي أرضية ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2024.

مباراة هولندا ضد إنجلترا

تقام مباراة إنجلترا وهولندا بعد غدا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة علي أرضية ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات نصف النهائي اليورو 2024.

القنوات الناقلة لمباريات يورو 2024

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق نقل بطولة أمم أوروبا يورو 2024 في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وخصصت  قنوات beIN Max لنقل فعاليات البطولة.

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