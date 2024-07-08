في مثل هذا اليوم، شوقي غريب يقود إنجازا تاريخيا لمصر مع منتخب الشباب ببرونزية المونديال

في مثل هذا اليوم، 8 يوليو 2001، نجح منتخب مصر للشباب تحت قيادة شوقي غريب فى الفوز على باراجواي بهدف دون رد سجله محمد اليمانى ليحقق الفراعنة الصغار المركز الثالث والميدالية البرونزية فى كأس العالم للشباب بالأرجنتين.

ويعد إنجاز منتخب مصر مواليد 81 الفائز ببرونزية كأس العالم للشباب فى الأرجنتين عام 2001 الأفضل فى تاريخ الكرة المصرية.

ويعتبر إنجاز شوقي غريب مع منتخب الشباب عام 2001 من أفضل ما حققته الكرة المصرية.

والتقى منتخب مصر أمام باراجواي، على الثالث والرابع فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع " البرونزية " ونجح المنتخب المصرى للشباب، فى الفوز على منتخب بإرجواي، بهدف عن طريق محمد اليماني، ليحقق المدير الفنى للمنتخب المصرى شوقى غريب إنجازا كبيرا يتذكره التاريخ وجماهير الكرة المصرية حتى الآن.