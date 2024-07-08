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حوادث

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في شقة بفيصل

شقة، فيتو
شقة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع داخل شقة سكنية في منطقة فيصل، للوقوف على ملابساته وحصر التلفيات وتحديد بدايته ونهايته.

حريق شقة سكنية في فيصل

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في فيصل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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