التحقيقات تكشف سبب انقلاب سيارة في العياط وسقوط مصابين

أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث إصابة 3 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي في العياط.

كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم، وانتداب خبير من المرور لمعاينة السيارة وإعداد تقرير عن سبب الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عن ذلك إصابة 3 أشخاص.

وفور تلقى البلاغ أعلى الطريق الأقليمى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتها ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، ونقل جميع المصابين إلى المستشفى.