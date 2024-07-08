رابط نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي في القاهرة

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، يزداد اهتمام أولياء الأمور بنتائج تنسيق الصف الأول الابتدائي بالقاهرة، حيث يسعى الجميع إلى الاطمئنان على مستقبل أبنائهم ومعرفة موعد دخولهم إلى رحلة التعليم.

ونستعرض معكم فيما يأتي خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي بالقاهرة لعام 2024-2025، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم



2. تسجيل بيانات ولي الأمر:

إدخال الرقم القومي: تأكد من كتابة رقمك القومي بشكل صحيح ودقيق.

إدخال كلمة المرور: أدخل كلمة المرور الخاصة بحسابك على الموقع.

ملاحظة: في حال لم يكن لديك حساب على موقع وزارة التربية والتعليم، يمكنك إنشاء حساب جديد من خلال الضغط على زر "إنشاء حساب جديد" واتباع التعليمات الموضحة.

3. اختيار "الاستعلام عن نتائج التقديم":

بعد تسجيل الدخول، ستظهر لك قائمة بالخدمات المتاحة.

اختر "الاستعلام عن نتائج التقديم".

4. اختيار "الصف الأول الابتدائي":

من قائمة الخيارات، حدد "الصف الأول الابتدائي".



5. إدخال بيانات الطالب:

أدخل بيانات الطالب المطلوبة، بما في ذلك اسمه ورقمه القومي.



6. الضغط على زر "بحث":

بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، اضغط على زر "بحث".



7. عرض نتيجة التنسيق:

ستظهر لك نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي للطالب على الشاشة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الصف الأول الابتدائي 2024-2025

ونقدم لكم فيما يأتي قائمة بالأوراق المطلوبة للتسجيل في الصف الأول الابتدائي لعام 2024-2025، مع شرح مفصل لكل ورقة وشروط التقديم:

الأوراق المطلوبة:

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة و3 صور منها:

يجب أن تكون الشهادة صادرة من السجل المدني أو مكاتب الشهر العقاري.

يجب أن تكون حديثة ولا يزيد عمرها عن 6 أشهر.

يجب أن تكون الصور حديثة ومقاس 4*6 سم، ويجب أن يكون وجه الطفل واضحًا فيها.



صورة من البطاقة الشخصية للأب والأم:

يجب أن تكون البطاقة سارية المفعول.

يجب أن تكون الصورة واضحة ويجب أن يظهر الرقم القومي بشكل كامل.



8 صور شخصية حديثة للطفل مقاس 4*6:

يجب أن تكون الصور حديثة ومقاس 4*6 سم، ويجب أن يكون وجه الطفل واضحًا فيها.



البطاقة الصحية للطفل مع الطوابع الصحية:

يجب أن تكون البطاقة الصحية سارية المفعول.

يجب أن تكون جميع الطوابع الصحية موجودة ومختومة من قبل الجهات المختصة.



إيصال مرافق (غاز أو كهرباء أو عقد الإيجار):

يجب أن يكون الإيصال ساري المفعول.

يجب أن يثبت الإيصال عنوان سكن الطالب.



طابع تعليمي:

يمكن شراء الطابع من مكاتب البريد أو مكاتب السجل المدني.



طباعة تسجيل القبول الإلكتروني لتقديمه مع الملف إلى المدرسة:

يتم الحصول على طباعة تسجيل القبول الإلكتروني بعد الانتهاء من عملية التقديم عبر الإنترنت.



شروط التقديم:

يجب أن تكون أعمار الطلاب بين 6 و9 سنوات في أول أكتوبر 2024.

يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية.

يجب أن يكون الطالب لائقًا صحيًا.

يجب أن يكون الطالب غير مقيد بأي مدرسة أخرى.

التقديم يتم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتنسيق.