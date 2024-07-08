بعد إخفائه لعدة أشهر، أول صور لحمل الممثلة مارجو روبي

مارجو روبي، التقط عدد من المصورين، صورا تظهر حمل الممثلة مارجو روبي، التي حرصت علي إخفائه لعدة أشهر.

وظهرت مارجو روبي في الصور، وهي بصحبة زوجها المنتج توم أكيرلي، أثناء توجههم في رحلة نهرية للتنزه.

مارجو روبي غاضبة من شاكيرا بسبب BARBIE

في سياق متصل، كشف موقع Radar Online، في تقرير جديد، أن الممثلة "مارجو روبي"، غاضبة بشدة، من المغنية "شاكيرا"، بسبب وصفها لفيلم 'BARBIE'، التي قامت مارجو ببطولته، بأنه يقلل من قوة الرجال.

وأوضح التقرير، أن مارجو روبي، قالت لأحد أصدقائها: “لا أريد رؤية شاكيرا بالصدفة في أي مكان”.