الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء فحص ملفات المتنافسين على وظائف المترو الخالية

مترو
مترو

وظائف المترو، بدأت شركة المترو فحص  ملفات المتقدمين للوظائف الحالية بالمترو  تمهيدا لبدء الاختبارات واختيار الموظفين المناسبين لهذه الوظائف الشاغرة.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن حاجتها لتوظيف بعض العمال في عدد من التخصصات، وتم غلق باب التقديم الأسبوع المنقضى. 

وجاء الإعلان رقم (2) لسنة 2024 كما يلى 

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن حاجتها لشغل الوظائف الفنية بنظام التعاقد لمدة عام (بعقد محدد المدة) لوظيفة مساعد قطار.

مسئوليات العمل:
يتبع تعليمات التشغيل ولوائحه ومنها:
     - الاستعداد بالقطار مع السائق والاطلاع على دفتر التعليمات والإعلانات الخاصة بالتشغيل ورحلة القطار المعين عليه.
     - ما يتم تكليفه للقيام به من مهام من خلال سائق القطار.
     - متابعة حركة ركوب ونزول الركاب وغلق الأبواب (طبقًا والتعليمات).
     - الحفاظ على معدات الكابينة الخلفية.
     - ألا يترك كابينته للقطار المعين به مطلقًا إلا بتعليمات من سائق قطاره، وإخطار مراقب تشغيل الخط (التحكم المركزي).
- الالتزام بتنفيذ تعليمات كتيب الوحدات المتحركة.

المتطلبات العامة لشغل الوظيفة:

1- المؤهل العلمي المطلوب: دبلوم فنى صناعي (بنظام الثلاث وخمس سنوات) / معهد فني صناعي / بكالوريوس فني صناعي أو تكنولوجي في أحد التخصصات (كهرباء – ميكانيكا – إلكترونيات - اتصالات) والأولوية للمؤهل الأعلى.
2- السن: ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 35 عام وقت نشر الإعلان.
3- ذكور فقط.
4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو معاف نهائي.
5- محل الإقامة: أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى.
6- ليس له سجلات جنائية.
7- يقبل العمل بنظام الورادي الصباحية والمسائية طبقًا لجداول التشغيل.
8- إجراء اختبارات شفوية وتحريرية وتخصصية متضمنة اختبار اللغة الانجليزية.
9- يتم عقد مقابلات شخصية لمن يجتاز جميع الإختبارات الشفوية والتحريرية.
10- الخضوع لإجراءات الكشف الطبي (بدنى وعقلى) وإجتياز تحليل المخدرات.
11- يخضع الناجحون بعد ذلك لمرحلة الإختبارات النفسية الحركية بالمركز النفسي للقوات المسلحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو المصرية لإدارة وتشغيل المترو الوظائف الفنية الوظائف الشاغرة تعليمات التشغيل

مواد متعلقة

تلاوة عطرة للقارئ الشيخ السيد الغيطاني من سورة يونس (فيديو)

الرئيس يصدق على قانون رعاية حقوق المسنين.. اللائحة التنفيذية تصدر خلال 6 أشهر.. الحقوق تشمل من بلغ سن 65 عاما وتتضمن الأجانب.. وهذه أبرز التزامات الدولة

بعد تصديق الرئيس، ننشر نص قانون رعاية حقوق المسنين

س وج.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. شروط الاستفادة من أحكام القانون وموقف المركبات المستعملة

ما حكم قول تقبل الله في العيد؟ الإفتاء تجيب

لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ 2944 طلبا خلال الربع الأول من 2024

البيئة أولوية وطنية.. استضافات تاريخية وإنجازات دولية.. وخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الخضراء

الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لشهر مارس الماضي.. التعامل مع 2375 شكوى واستغاثة طبية.. وإنهاء إجراءات إصدار 3150 كارت تكافُل وكرامة

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2024، التعليم تكشف بالأدلة حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

بعد إحالته للمحاكمة، تفاصيل قضية الفنان أحمد صلاح حسنى

أول صورة تجمع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديدين

السيسي يشهد عددا من الأنشطة والتدريبات الرياضية بالأكاديمية العسكرية المصرية

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

لطلاب الشهادة الإعدادية، شروط القبول بمدارس المتفوقين STEM

أخطر من النهضة، خبير إدارة أزمات يكشف مخطط إثيوبيا السري لإقامة سدود جديدة على النيل

يحمي من 10 أمراض، القومي للبحوث ينتج بسكويت لأطفال المدارس

منوعات

المزيد

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

الفرنسيون يحتفلون بفوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية (فيديو)

بعد لقائه الرئيس بايدن، إصابة زوج كامالا هاريس بفيروس كوفيد-19

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

الطريق إلى النهائي.. مواعيد نصف نهائي يورو 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم الجمع بين نية صومي التَّمتُّع وعاشوراء؟ الإفتاء تجيب

ما حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل وربط شعره على هيئة ضفائر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية