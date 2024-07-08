بدء فحص ملفات المتنافسين على وظائف المترو الخالية

وظائف المترو، بدأت شركة المترو فحص ملفات المتقدمين للوظائف الحالية بالمترو تمهيدا لبدء الاختبارات واختيار الموظفين المناسبين لهذه الوظائف الشاغرة.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن حاجتها لتوظيف بعض العمال في عدد من التخصصات، وتم غلق باب التقديم الأسبوع المنقضى.

وجاء الإعلان رقم (2) لسنة 2024 كما يلى

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن حاجتها لشغل الوظائف الفنية بنظام التعاقد لمدة عام (بعقد محدد المدة) لوظيفة مساعد قطار.

مسئوليات العمل:

يتبع تعليمات التشغيل ولوائحه ومنها:

- الاستعداد بالقطار مع السائق والاطلاع على دفتر التعليمات والإعلانات الخاصة بالتشغيل ورحلة القطار المعين عليه.

- ما يتم تكليفه للقيام به من مهام من خلال سائق القطار.

- متابعة حركة ركوب ونزول الركاب وغلق الأبواب (طبقًا والتعليمات).

- الحفاظ على معدات الكابينة الخلفية.

- ألا يترك كابينته للقطار المعين به مطلقًا إلا بتعليمات من سائق قطاره، وإخطار مراقب تشغيل الخط (التحكم المركزي).

- الالتزام بتنفيذ تعليمات كتيب الوحدات المتحركة.

المتطلبات العامة لشغل الوظيفة:

1- المؤهل العلمي المطلوب: دبلوم فنى صناعي (بنظام الثلاث وخمس سنوات) / معهد فني صناعي / بكالوريوس فني صناعي أو تكنولوجي في أحد التخصصات (كهرباء – ميكانيكا – إلكترونيات - اتصالات) والأولوية للمؤهل الأعلى.

2- السن: ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 35 عام وقت نشر الإعلان.

3- ذكور فقط.

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو معاف نهائي.

5- محل الإقامة: أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى.

6- ليس له سجلات جنائية.

7- يقبل العمل بنظام الورادي الصباحية والمسائية طبقًا لجداول التشغيل.

8- إجراء اختبارات شفوية وتحريرية وتخصصية متضمنة اختبار اللغة الانجليزية.

9- يتم عقد مقابلات شخصية لمن يجتاز جميع الإختبارات الشفوية والتحريرية.

10- الخضوع لإجراءات الكشف الطبي (بدنى وعقلى) وإجتياز تحليل المخدرات.

11- يخضع الناجحون بعد ذلك لمرحلة الإختبارات النفسية الحركية بالمركز النفسي للقوات المسلحة.