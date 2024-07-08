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ثقافة وفنون

تفاصيل الحلقة الرابعة من الموسم الثاني لمسلسل House of the Dragon

HOUSE OF THE DRAGON،
HOUSE OF THE DRAGON، فيتو

The Dragon، طرحت شبكة قنوات HBO، الحلقة  الرابعة، من الموسم الثاني لمسلسل House of the Dragon.

وجاءت ‏الحلقة الرابعة من الموسم الثاني، لمسلسل House of the Dragon، بعنوان "رقصة التنانين"، ومن إخراج "آلان تايلور"، الذي تولي إخراج  الحلقة الاولى، ووصلت مدتها لساعة كاملة، عرضت فجر يوم الإثنين.
موعد تصوير الموسم الثالث من House Of The Dragon

وكشف  الممثل ماث سميث، أحد أبطال مسلسل House Of The Dragon، عن موعد تصوير الجزء الثالث، من المسلسل، والذي سيبدأ في نهاية العام الجاري.

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وأوضح الممثل مات سميث، في تصريحات صحفية، أن منتجي المسلسل قرروا بدء تصوير حلقات الموسم الثالث من House Of The Dragon، في نهاية عام ٢٠٢٤، حتى لا يتأخر عرضه على الشاشة، مثل ما حدث مع الموسم الثاني، الذي تأخر عرضه حوالي عامين.

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