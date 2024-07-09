إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بالعبور

تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بعض المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالمدينة.



وشملت الجولة تفقد الطريق المحوري للحي الأول وكذلك منطقة مركز خدمات الحي الأول (منطقة الورش سابقًا)، حي الشباب، الحي الثامن، المنطقة الصناعية ب&ج) مشددًا على تكثيف أعمال النظافة وتفريغ الصناديق العمومية باستمرار، وكذلك ضرورة عمل الصيانة اللازمة للأرصفة والممرات وبين العمارات.



كما تفقد أيضًا "رئيس الجهاز" أعمال تنفيذ مشروع (إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب، المصنوعة من مادة الإسبتوس المتهالكة وغير الآمنة، واستبدالها بمواسير مياه الشرب من البلاستيك الصحي (UPVC )، مشددًا سيادته، بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد والتنبيه بالالتزام بالمواصفات الفنية في تنفيذ الأعمال مع الاهتمام بإعادة الشيء إلى أصله للمسارات التي تم الانتهاء منها لسهولة تنقل السادة المواطنين.



وشدد المهندس أحمد رشاد بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وكذلك تكثيف الجمع السكني من أمام المنازل بالأحياء التي تشملها منظومة الجمع المنزلي، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى.