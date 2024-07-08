شريف عبد المنعم: خروج كريستو للإعارة مفيد له فنيًا
أكد شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق أن خروج محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على سبيل الإعارة أمر مفيد له فنيًا في المرحلة المقبلة.
وقال شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "كريستو يحتاج إلى المشاركة في المباريات بكثافة في الفترة المقبلة حتى يستعيد مستواه الفني ثم يعود إلى النادي الأهلي من جديد".
وتابع: "كريستو خامة جيدة وكان يحتاج للمشاركة مع الأهلي في المباريات الرسمية لاستعادة مستواه الفني ".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.