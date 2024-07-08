شريف عبد المنعم: خروج كريستو للإعارة مفيد له فنيًا

أكد شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق أن خروج محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على سبيل الإعارة أمر مفيد له فنيًا في المرحلة المقبلة.



وقال شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "كريستو يحتاج إلى المشاركة في المباريات بكثافة في الفترة المقبلة حتى يستعيد مستواه الفني ثم يعود إلى النادي الأهلي من جديد".



وتابع: "كريستو خامة جيدة وكان يحتاج للمشاركة مع الأهلي في المباريات الرسمية لاستعادة مستواه الفني ".