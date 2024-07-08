مواعيد مباريات اليوم الإثنين، أبرزها الأهلي وطلائع الجيش

الدوري المصري، تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في الدوري المصري على رأسها مباراة الأهلي مع طلائع الجيش.

الدوري المصري الممتاز



فاركو مع الداخلية 4 مساء

الاتحاد السكندري مع بيراميدز 5.30 مساء

الأهلي مع طلائع الجيش 7 مساء