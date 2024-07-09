معدلات تنفيذ شقق سكن كل المصريين بالقاهرة الجديدة

تابع المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أعمال تنفيذ عدد من المشروعات بالمدينة.



حيث استهلَّ جولته التفقدية بالمدينة بمتابعة استكمال الاعمال بمحور( RR) قطاع التجمع الامتداد الشرقي بالمدينة.



ثم استكمل جولته التفقدية بالمرور على مشاريع الإسكان بالمدينة حيث تفقد مشروع (سكن مصر أرض المعارض) الذي قام الجهاز بالفعل بتسليم بعض الوحدات بالمشروع لمالكيها على أن تستكمل أعمال تسليم باقي الوحدات تباعًا.



واختتم رئيس الجهاز جولته التفقدية اليوم بمشروع (سكن كل المصريين).



حيث جار تنفيذ محور (سكن لكل المصريين) بالمدينة بعدد (222 عمارة سكنية) بإجمالي عدد (5328) وحدة بمساحات (90 و120 م) كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينه ضمن خطة الدولة بتوفير سكن ملائم لكل المصريين.



وشدد على بالالتزام بمتابعة تنفيذ الأعمال عالية الجودة طبقا لتوجهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ وحدات سكنية متكاملة ومتنوعة على أفضل مستوى تلبي احتياجات كافة المواطنين بالدولة.