الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

معدلات تنفيذ شقق سكن كل المصريين بالقاهرة الجديدة

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

تابع المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أعمال تنفيذ عدد من المشروعات بالمدينة.


حيث استهلَّ جولته التفقدية بالمدينة بمتابعة استكمال الاعمال بمحور( RR) قطاع التجمع الامتداد الشرقي بالمدينة.


ثم استكمل جولته التفقدية بالمرور على مشاريع الإسكان بالمدينة حيث تفقد مشروع (سكن مصر أرض المعارض) الذي قام الجهاز بالفعل بتسليم بعض الوحدات بالمشروع لمالكيها على أن تستكمل أعمال تسليم باقي الوحدات تباعًا.


واختتم رئيس الجهاز جولته التفقدية اليوم بمشروع (سكن كل المصريين).


حيث جار تنفيذ محور (سكن لكل المصريين) بالمدينة بعدد (222 عمارة سكنية) بإجمالي عدد (5328) وحدة بمساحات (90 و120 م) كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينه ضمن خطة الدولة بتوفير سكن ملائم لكل المصريين.


وشدد على بالالتزام  بمتابعة تنفيذ الأعمال عالية الجودة طبقا لتوجهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  بتنفيذ وحدات سكنية متكاملة  ومتنوعة على أفضل مستوى تلبي احتياجات كافة المواطنين بالدولة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية القاهرة الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية جهاز مدينة القاهرة الجديدة

الأكثر قراءة

شهادة أمام الله، مسؤول الوحدة الإماراتي يكشف تفاصيل ما فعله دياب بـ أحمد رفعت (فيديو)

مصدر بالأهلي يكشف مفاجأة في ملف تجديد عقد علي معلول

يقترب من الـ 500 جنيه، تعرف على أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

تحرك مفاجئ لأسعار الذهب قبل ساعات من شهادة رئيس المركزي الأمريكي أمام الكونجرس

هاني حتحوت لـ وليد دعبس: المسؤول عن موت أحمد رفعت لازم يحاسب ورئيس مودرن: أنتم عايزين تولعوا الدنيا (فيديو)

خسائر كبيرة لسيارات بورش بعد تراجع المبيعات

حتى مدوخش السبع دوخات، مستندات وخطوات الحصول على قرار الوصاية من محكمة الأسرة

منهم طلبة ومكلفين بالخدمة العامة، الفئات المستفيدة من تأمين إصابات العمل بالقانون

منوعات

المزيد

بينهم دولة عربية، إحصاء حديث يكشف كيف غيرت موجات الهجرة في نمو عدد سكان بعض البلدان؟

روسيا تستقبل مودي، جولة بمركبة يقودها بوتين وعرض للخيول (فيديو وصور)

صور أقمار صناعية تُظهر توسع إيران في إنتاج الصواريخ الباليستية

مواقع التواصل أبرز الأسباب، ارتفاع غير مسبوق في نسبة الطلاق اليومية بدولة عربية

المزيد

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي وصل لكام مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

كم سجل سعر اليورو بعد تراجعه أمام الجنيه بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية