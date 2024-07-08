مجدي مرشد: تصريحات الوزراء والمحافظين إيجابية لكن الأهم الاستمرارية

تمثل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يعرض رئيس مجلس الوزراء، برنامج الحكومة.

يقول الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر: "بدون شك هناك تصريحات لوزراء ومحافظين كثيرة وإيجابية، ووعود بتحقيق الكثير والكثير، وتوجيه خطاب باستمرار للمواطنين فيه طمأنة ووعد بمحاولة تنفيذ كثير من مطالب الشارع، وتذليل كل العقبات التى تحول دون الرضا والقناعة للشارع المصري".

الاستمرارية فى التلاحم والتجاوب والتعايش الميدانى

وأضاف، في تصريحات لـ “فيتو”: "هذا بالإضافة إلى تحرك الكثير من المحافظين الجدد وبعض الوزراء ميدانيا وتلاحمهم مع الشارع، ورؤية المواطن فى موقعه، والتعايش معهم فى الحياة اليومية، وهذا مهم جدا ويخلق نوعا من التفأول للمواطنين، ويعطيهم أملا فى المسئول الجديد، وفى مدى استجابته لهم، ولعل هذه بداية موفقة للوزراء وللمحافظين ولكن الأهم من ذلك الاستمرارية فى هذا التلاحم والتجاوب والتعايش الميدانى مع المواطنين".

وكان الدكتور مجدى مرشد قد قال في تصريحات سابقة: لم تحظَ حكومة وليدة باهتمام الشارع قدر اهتمام الشارع بهذه الحكومة الجديدة، وهى معلقة آمالها بها، ويسعون للخروج من الأزمات ويتم حلها على أيدى هذه الحكومة.

يشار إلى أنه من المقرر بعد إلقاء برنامج الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن يتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة البرنامج، برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب، يحال إليها برنامج الحكومة، لتبدأ في عقد اجتماعات للمناقشة ثم صياغة تقرير للعرض على المجلس، ليتم الموافقة عليه أو رفضه.