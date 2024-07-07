بحد أقصى 4 زجاجات، سعر الزيت على بطاقة التموين

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر يوليو الجاري، حيث يستفيد نحو 64 مليون مواطن بواقع 21 مليون بطاقة تموينية.

وتوفر وزارة التموين 30 صنفًا من السلع بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا.

ومن بين تلك السلع التي يصرفها صاحب البطاقة التموينية؛ سلعة الزيت وهي من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.

نصيب الفرد من الزيت على بطاقة التموين

ويبلغ نصيب الفرد من الزيت على بطاقة التموين زجاجة عبوة 800 مللي لكل فرد على البطاقة وبحد أقصى 4 زجاجات زيت بسعر 30 جنيها للزجاجة.

وكانت وزارة التموين قد تعاقدت مؤخرا على شراء كمية 102 ألف طن زيت صويا وعباد خام صب مستورد وصول خلال شهر يونيو الجاري 2024، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.

المخزون الاستراتيجي من الزيت

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تأمين مخزون استيراتيجي من سلعة الزيت لطرحها على البطاقات التموينية.

وأكدت وزارة التموين أن المخزون الاستراتيجي من الزيت يكفي لمدة 6.5 أشهر.