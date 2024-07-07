الإثنين 08 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

الجمهور يهاجم أحمد سعد بسبب "خلخال" (صور)

أحمد سعد، فيتو
أحمد سعد، فيتو

تعرض الفنان أحمد سعد، لانتقادات لاذعة بعد أحدث ظهور له أثناء قضائه للعطلة الصيفية قبل التحضيرات لحفله بالساحل الشمالي الجمعة المقبل.

سر الهجوم على أحمد سعد 

وصدم أحمد سعد الجمهور بظهوره  وهو مرتدي خلخال في قدمه الأمر الذي أثار استياء الجمهور من خلال التعليقات على صورته، معربين عن غضبهم بسبب مظهره.

وهذه ليست المرة الأولي التي يتعرض أحمد سعد فيها لإنتقادات بل تعرض أيضا لهجوم شديد في وقت سابق بسبب ارتدائه لحلق وقميص شفاف أثناء إحيائه لحفل غنائي في وقت سابق.

ومن ناحية أخرى، يجتمع النجم  أحمد سعد والنجم العالمى جيسون ديرولو في حفل غنائي ضخم في الساحل الشمالى يوم 12 شهر يوليو الجاري.

حفل أحمد سعد وجيسون ديرولو

ويشهد الحفل عددا من المفاجآت، كما يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.
ووعد النجم أحمد سعد جمهوره بتقديم مفاجآت كبيرة في تلك الحفل، ويستعد لتقديم أشهر أغانيه التى يتفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية التى يتميز بها في حفلاته، وتفاعل جمهوره مع كل أغنية يقدمها على المسرح.

الفنان أحمد سعد


يذكر أن أحمد سعد أحيا حفلًا غنائيًا يوم السبت الماضى ضمن فعاليات الدورة الـ 19 من مهرجان موازين الموسيقى بالرباط وسط حضور كبير من الجمهور المغربى وعدد من الجاليات العربية، وحرصوا على التواجد قبل الحفل بساعات، وأشعل أحمد سعد الحفل بأغنياته، ومنها: "سيري بينا يا دنيا، وعليكي عيون، ووسع وسع" وغيرها من الأغانى التي تفاعل معها جمهوره ورددوها سويا، ورفع سعد خلال الحفل علم المغرب.

وقدم مؤخرًا أحمد سعد عدة حفلات في أمريكا وكندا، وحققت نجاحا كبيرا ورفعت شعار كامل العدد، كما أحيا حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، مؤخرًا الذي أقيم على استاد العاصمة الإدارية الجديد، والذى شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا.

 

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