عبد الله السعيد ثالث هدافي الدوري الممتاز عبر التاريخ

أصبح عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي الزمالك، ثالث الهدافين التاريخيين للدوري المصري الممتاز بعد تسجيله هدفين في شباك الإسماعيلي في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة الدولي.

ووصل عبد الله السعيد للهدف رقم 128 في الدوري الممتاز متجاوزا السيد الضظوي صاحب الـ127 هدفا ويكون صاحب المركز الثالث الهدافين التاريخيين للدوري المصري الممتاز.

وأصبح ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري المصري الممتاز كالتالي:"

1 حسن الشاذلي: 173 هدفا

2 حسام حسن: 168 هدفا

3 عبد الله السعيد: 128 هدفا

4 السيد الضظوي 127 هدفا

عبد الله السعيد رجل مباراة الزمالك والإسماعيلي

حصد عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستطاع عبد الله السعيد أن يقود الزمالك للفوز على الإسماعيلي بتسجيله هدفين، وتسلم اللاعب الجائزة عقب انتهاء المباراة من مراقب اللقاء في أرضية الملعب.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 41 نقطة.

سجل هدف الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 69، بينما سجل عبد الله السعيد هدفي الزمالك من ضربتي جزاء في الدقيقتين 77 و82.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

تشكيل الإسماعيلي لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقى، محمد نصر، عماد حمدى.

خط الوسط: هشام محمد، مروان حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، إيريك تراورى.

خط الهجوم: خالد النبريصى.

تشكيل الزمالك ضد الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عاطف – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد - ترافيس موتيابا -مهاب ياسر – إبراهيما نداي.

خط الهجوم: عمار ياسر.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عمر عبد العزيز وحازم أسامة وسيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وسيف الجزيري.