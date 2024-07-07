الأحد 07 يوليو 2024
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أخبار مصر

تعرف على مميزات حقيبة التوثيق المتنقل لخدمات الشهر العقاري

السيارات المتنقلة
السيارات المتنقلة للشهر العقاري, فيتو
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أكدت وزارة العدل حرصها على الاستمرار في تيسير خدمات التوثيق والشهر العقاري المقدمة للمواطنين. 

وأضافت أنه تم إطلاق مشروع حقيبة التوثيق المتنقل، وهي عبارة عن حقيبة مجهزة بأحدث المعدات التقنية. 

وتعد حقيبة التوثيق المتنقل بمثابة مكتب توثيق متنقل يقوم الموثق باستخدامها في حالة الانتقالات الخارجية. 

وأشارت وزارة العدل أنه يتم حجز الحقيبة من خلال سيارة التوثيق المتنقل والتي يتم استدعاؤها من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 15999. 

 

تطوير الشهر العقاري 

وتعكف وزارة العدل على استكمال تطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالمحافظات، حيث كانت تعاني من التكدس الكبير، مما يتسبب في طول انتظار المواطنين، وصعوبة الحصول على الخدمات، ولتلافي تلك الأوضاع تم رفع كفاءة 41 مقر شهر عقاري وتوثيق خلال عام 2023. 

مواعيد عمل السيارات المتنقلة 

وكانت  وزارة العدل قد أعلنت عن  مواعيد عمل السيارات المتنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري في بعض المحافظات الساحلية.

وأطلقت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 10 مراكز خدمات مصر المتنقلة (سيارات التوثيق)  في محافظتي الإسكندرية ومطروح  ومنطقة الساحل الشمالى خلال شهرى يوليو وأغسطس 2024.

وأشارت إلى أن مواعيد عمل تلك المراكز من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الساعة الثالثة مساء، ومن الساعة الخامسة مساء حتى الساعة التاسعة مساء، على أن يتم تفعيل الخدمات اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

وأكدت وزارة العدل أنها تهدف إلى التيسير على المواطنين فى تقديم خدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، بتشغيل ١٠ مراكز خدمات مصر المتنقلة فى نطاق محافظتى الاسكندرية ومطروح ومنطقة الساحل الشمالى خلال فترات الكثافة المتزايدة فى شهرى يوليو وأغسطس 2024، في المناطق  التالية: قرية سيدى كرير، مدينة الحمام، زهران مول، مارينا 3، مارينا 5، مدينة العلمين الجديدة، قرية مراسى، مدينة سيدى عبد الرحمن، مدينة برج العرب، قرية هايسندا. 

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الشهر العقاري السيارات المتنقلة الشهر العقاري والتوثيق خدمات الشهر العقاري

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