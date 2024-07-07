إصابة سيدة ثلاثينية بآلة حادة في ظروف غامضة بالمنيا
أصيبت سيدة ثلاثينية بمدينة المنيا، بـ آله حاده في ظروف غامضة، تم نقلها إلي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات يتضمن إصابة سيدة باله حاده في ظروف غامضة بمدينة المنيا.
على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ إصابة سيدة ثلاثينية بآلة حادة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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