الانتخابات الرئاسية التونسية، قيس سعيد يلوح بالترشح لفترة رئاسية جديدة.. وهؤلاء هم أبرز المرشحين

أعلن العديد من مرشحي المعارضة التونسية خوضهم غمار الانتخابات الرئاسية القادمة في ال6 من أكتوبر، وأثار إعلان عدد من وجوه المعارضة التونسية ترشحهم للانتخابات الرئاسية القادمة تساؤلات حول ما إذا كان تشتت المعارضة التونسية وفوضى الترشحات هذه ستضعف حظوظ المعارضة في مواجهة الرئيس الحالي قيس سعيد.

أبرز المرشحين في الانتخابات التونسية

وكان الوزير السابق المنذر الزنايدي أعلن عن ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية ، كما أعلنت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ورئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، المنشق عن حركة النهضة نيتهما دخول السباق الرئاسي.

الوزير السابق المنذر الزنايدي، فيتو

وناشدت أحزاب موالية للرئيس التونسي الحالي قيس سعيد الترشح لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال الإصلاح الدستوري والسياسي الذي بدأه منذ 3 سنوات.

ولم يعلن سعيد بعد ترشحه لولاية ثانية ولكنه ألمح إلى ذلك في وقت سابق وسط تحركات مكثفة يقوم بها، ما عده كثيرون حملة انتخابية مبكرة للاستحقاق الرئاسي.

أحزاب سياسية تونسية تعلن ترشح قيادات منها

في حين أعلن القيادي في الحزب الدستوري الحر، كريم كريفة، إن الشروط تتوفر في عبير موسي والحزب المتمسك بترشحها للانتخابات الرئاسية.

ومن فرنسا، أصدر الوزير السابق منذر الزنايدي بيانًا موجهًا إلى التونسيين قال فيه إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية لافتًا إلى أن "له حلم بالتغيير في تونس" وفق تعبيره.

فوضى وانقسامات داخل المعارضة التونسية

وقال بعض المحللون السياسيون في تقارير إعلامية أن "هناك فوضى كبيرة للترشحات في المعارضة التونسية وهو أمر يمكن تفسيره بعدة أسباب؛ أولًا استسهال منصب الرئاسة في السنوات الماضية بالنسبة لكثيرين، وثانيًا طموحات مبالغ فيها للكثيرين أيضًا" بحسب قوله.

أحزاب المعارضة التونس، فيتو

وذكر البعض أن "هذه العوامل ستضعف حظوظ المعارضة التونسية ذلك أن الأصوات ستتشتت بشكل كبير وهو ما سيخدم الرئيس قيس سعيد الذي قد يعلن لاحقًا ترشحه للانتخابات الرئاسية".

غياب توافق المعارضة علي مرشح واحد في الانتخابات

في حين أشار البعض إلي أن "المعارضة في تونس ليس لها مرشح وحيد يمكن أن تقدمه بديلًا ويكون هناك التفاف حوله من قبل أحزاب المعارضة والشارع وهو أمر لا يمكن إلا تفسيره بالتجاذبات الأيديولوجية التي قادت إلى مآسي للتونسيين في السنوات الماضية بين إسلاميين وعلمانيين ويساريين وغير ذلك، وهذه التجاذبات كلها أحبطت تطلعات التونسيين لوحدة وطنية حقيقية وتفكير في تطوير الاقتصاد".

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