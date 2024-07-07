ناسا تتوقع خروج تلسكوب WISE عن مداره نتيجة توسع الغلاف الجوي للأرض

يتوقع خبراء ناسا أن يخرج تلسكوب WISE العامل بالأشعة تحت الحمراء عن مداره نتيجة زيادة النشاط الشمسي وتوسع الغلاف الجوي للأرض، وتنتهي مهمة وايس رسميًا 31 يوليو الجاري.

مختبر الدفع النفاث التابع لناسا

وقال جوزيف هانت مدير مهمة NEOWISE إن التلسكوب تجاوز جميع التوقعات وأثمر عمله ثروة من الصور والبيانات التي سيدرسها المجتمع العلمي خلال العقود العديدة المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، سيسمح عمل WISE وNEOWISE بتصميم وتخطيط أفضل لمهام المسح بالأشعة تحت الحمراء مستقبلًا.

ويشير بيان مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، إلى أن مهمة NEOWISE الذي يعمل في مدار حول الأرض منذ فبراير 2011، ستنتهي في نهاية شهر يوليو الجاري، لأن التلسكوب المداري WISE يفقد الاستقرار المداري بسبب زيادة النشاط الشمسي.

وأدى تكرر التوهجات الشمسية والمظاهر الأخرى لنشاطها، إلى أن الطبقات العليا من الغلاف الجوي للأرض توسعت بشكل كبير، ما زاد من تأثيرها الكابح على المسابير المدارية.

ويعتبر تلسكوب WISE الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء جزءا من برنامج Explorers لناسا.

وقد التقط تلسكوب WISE خلال 13 عامًا أكثر من 44 ألف صورة للأجرام السماوية واكتشف حوالي 200 جسم قريب من الأرض لم تكن معروفة سابقًا من ضمنها كويكب طروادة الذي يدور حول الأرض، وعشرون مذنبا، من ضمنها المذنب الشهير NEOWISE، الذي كان يُشاهد ليلًا في صيف عام 2020.