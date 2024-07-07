الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة سلطانة آل سعود
أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد، وفاة الأميرة سلطانة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود.
وفاة الأميرة سلطانة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود
وصدر عن الديوان الملكي السعودي بيان جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة سلطانة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود".
وأضاف البيان: "سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الاثنين الموافق 2 محرم 1446 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".
وتابع الديوان الملكي السعودي في بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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