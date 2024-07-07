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خارج الحدود

عبدالعاطي يستقبل وزير الرى: التنسيق بين أجهزة الدولة ضرورى لضمان تحقيق المصالح الوطنية

وزير الخارجية يستقبل
وزير الخارجية يستقبل وزير الرى، فيتو

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن اللقاء تناول التعاون بين الوزارتين في الموضوعات ذات الاختصاص المشترك، وعلى رأسها موضوعات المياه والتغير المناخي والعلاقات مع دول حوض نهر النيل، والتنسيق بين الوزارتين اتصالًا بسبل مواجهة التحديات ذات الصلة.

ارتباط المياه بقضايا الطاقة والغذاء والتنمية

وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية والهجرة أعرب عن امتنانه وتقديره لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين وزارتى الخارجية والهجرة، والموارد المائية والرى، لاسيما فى هذا التوقيت الذي تتداخل فيه قضايا المياه مع موضوعات العلاقات الدولية والسلم والأمن، فضلًا عن ارتباط المياه بقضايا الطاقة والغذاء والتنمية، الأمر الذي يحتم وضع سياسات تراعى كافة الأبعاد ذات الصلة بهذه الموضوعات، والتنسيق المستمر بين أجهزة الدولة لضمان تحقيق المصالح الوطنية.

وحرص الوزيران على استعراض وتبادل التقديرات المرتبطة بالمياه، ومن ضمنها بطبيعة الحال موضوعات مياه النيل.المستمر بين أجهزة الدولة لضمان تحقيق المصالح الوطنية.

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