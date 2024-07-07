الأحد 07 يوليو 2024
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علاء فاروق يواصل لقاءاته مع المزارعين ويؤكد: تكثيف الإرشاد والتوسع في الزراعات التعاقدية

وزير الزراعة مع وفود
وزير الزراعة مع وفود المزارعين، فيتو

واصل علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استقبال المزارعين والفلاحين والمربين، والذين حضروا لتهنئته بمناسبة توليه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وزير الزراعة يلتقي وفدا جديدا من المزارعين 

والتقى فاروق وفدا من المزارعين من محافظات مختلفة، فضلًا عن قيادات الاتحاد التعاوني للثروة المائية، والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية.

وأكد الوزير أن هناك تكليفات من القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لكافة شركاء الإنتاج من فلاحين وصيادين ومربين، نظرًا لدورهم الهام في تحقيق الأمن الغذائي.

التوسع في الزراعات التعاقدية

وأشار وزير الزراعة إلى حرصه الدائم على التواصل مع المزارعين، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تواجدًا ميدانيًا في كافة الحقول ومواقع الإنتاج، كما تم أيضًا تكليف وتوجيه كافة قيادات الوزارة وأجهزتها المختلفة، بالنزول إلى الفلاحين، وتقديم الدعم الفني والإرشادي لهم، والوقوف على المشاكل التي تواجههم وعلاجها على الفور.

تطوير التعاونيات لخدمة الفلاحين

وأكد فاروق أهمية تطوير التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين، لتقدم كافة الخدمات للمستفيدين من المربين والفلاحين والمزارعين، فضلًا عن تقديم الدعم الفني لهم، وتشجيعهم من أجل زيادة الإنتاجية والإنتاج.

وأضاف أنه سيتم أيضًا التركيز على تكثيف الإرشاد الزراعي، وتكثيف حملات التوعية للمزارعين، ونشر التوصيات الفنية والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، مؤكدًا أنه سيتم أيضًا التوسع في الزراعات التعاقدية، لدعم المزارعين وزيادة دخولهم، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة.

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