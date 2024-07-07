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أخبار مصر

وزيرا الزراعة والري يبحثان سبل التعاون والتنسيق المشترك

وزيرا الري والزراعة
وزيرا الري والزراعة

استقبل علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

التعاون بين الزراعة والري


وأكد الوزيران حرصهما على استمرار التعاون والتنسيق المشترك، في الموضوعات المرتبطة بالجانين، وعلى رأسها المشروعات القومية، وخاصة تطوير الري الحقلي، وتوعية وتشجيع المزارعين في مختلف المحافظات بأهمية والفوائد التي تعود على المزارعين نظير هذا التطوير.

واستعرض اللقاء أيضًا جهود وقرارات اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الزراعة والري، والتي من دورها المساهمة في تحقيق الأهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والري، ودعم المزارعين بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

 

تعاون بين الزراعة وجامعة سوهاج


واستقبل فاروق أيضًا الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والذي حرص على تقديم التهنئة له بمناسبة توليه حقيبة وزارة الزراعة، كما أبدى رغبته في التعاون المشترك بين وزارة الزراعة ومراكزها البحثية، وجامعة سوهاج، لتطوير المشروعات الانتاجية الزراعية التابعة للجامعة، من بينها مركز تجميع الألبان، ومزرعتي الجامعة بالكوثر والكوامل البالغ إجمالي مساحتهما حوالي 500 فدان.
وأكد وزير الزراعة، حرصه على التعاون والتنسيق المشترك، فضلًا عن امكانية تقديم الدعم الفني والقني للمشروعات التي تم الإشارة إليها، من خلال المراكز البحثية التابعة للوزارة، من أجل تحقيق أقصى عائد اقتصادي لها، وزيادة الموارد.

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الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري جامعة سوهاج وزير الزراعة

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