إمام عاشور ينعى أحمد رفعت بكلمات مؤثرة

وفاة أحمد رفعت، نعي إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ومودرن سبورت الذي وافته المنية مساء أمس السبت.

إمام عاشور ينعى أحمد رفعت

ونشر عاشور عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: رحم الله أحمد رفعت وأسكنه في جناته الواسعة، جاءت وفاته درسا يذكرنا أن لاعب كرة القدم نفسا في المقام الأول، نفسا تتأثر بالضغط، وبمزيد من هذا الضغط، قد ينهار وتتركنا نادمين لعدم إغاثتها حين كانت في أشد الحاجة ليد تخرجها من أزمتها، ربنا يرحمك يا أحمد.

وفاة اللاعب أحمد رفعت

ونعت صفحة مودرن سبورت، اللاعب أحمد رفعت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمنشور جاء فيه: “﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024”.

وأضافت: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان".