حملة مكبرة لإزالة إشغالات سوق الهانوفيل غرب الإسكندرية

نفذ حي العجمي غرب الإسكندرية برئاسة هدى أبوكليلة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام لسوق الهانوفيل بطريق الإسكندرية مطروح، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق والتدخل السريع بمحافظة الإسكندرية ومشاركة إدارات الحي المختلفة.

ورفعت الحملة التي قادتها رئيس الحي، ١٣٧ حالة تعد إشغال بالطريق العام، والتحفظ علي ٣ تروسيكل وجرى تحرير ٧٠ محضر إشغال للباعة الجائلين والفروشات والمحلات.

وقامت الحملة بتسيير الحركة المرورية بطريق الإسكندرية مطروح بعد ازالة الإشغالات والتشديد علي عدم عودة تلك الاشغالات مرة أخرى للطريق والتأكيد على استمرار الحملات لمنع عودتها مرة اخري.

وكانت هدي أبو كليله رئيس حي العجمي يرافقها سكرتير عام الحي ومدير إشغال الطريق ومعاوني إشغال الطريق والمرافق ؛ ترأست حملة إشغالات مكبرة بشوارع البيطاش، شهر العسل، شارع نقطة الساحل، منطقة بيانكي، وطريق إسكندرية مطروح

وذلك لعودة الإنضباط.

وأوضحت أبو كليلة أنه تم إزالة الإشغالات، والتعديات، والفروشات، والباعة الجائلين من الشوارع والطريق العام، وتم التحفظ عليها، كما تم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين.

