الأحد 07 يوليو 2024
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حوادث

إحالة طعن نقيب الصحفيين على حكم عودة خليفة للجنة الإسكان إلى دائرة الموضوع

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من خالد البلشى نقيب الصحفيين ضد عبدالرؤوف عبدالمنعم خليفة عضو مجلس النقابة على الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٧٨/٥٧٨٨  والقاضي بعودة عبد الرؤوف عبدالمنعم خليفة رئيسا للجنة الإسكان بنقابة الصحفيين لدائرة الموضوع .

عودة عضو مجلس نقابة الصحفيين 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بعودة عبدالرؤوف خليفة للجنة الإسكان بنقابة الصحفيين والغاء قرار عزله.

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