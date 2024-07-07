موعد انطلاق الدورة الخامسة لملتقى رؤية لسينما الشباب

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير حسين بكر عن فتح باب تقديم الأفلام للمشاركة بالدورة الخامسة لملتقى رؤية لسينما الشباب الذي يقيمه المركز بالتعاون مع أكاديمية الفنون، وذلك خلال الفترة من ٢٧ الي ٣٠ أغسطس المقبل، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

ملتقى رؤية لسينما الشباب

ويشارك في الملتقى الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية من إنتاج ذاتي أو مشاريع تخرج الجامعات والاكاديميات المصرية المختلفة، على أن تكون سنة الإنتاج ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

ويشمل الملتقى ثلاث مسابقات، هي مسابقة الفيلم التسجيلي حتى ٣٠ ق، مسابقة الفيلم الروائي القصير حتى ١٥ ق، مسابقة الفيلم الروائي القصير حتى ٣٠ ق، وكذلك متاح مشاركة افلام الرسوم المتحركة.

استقبال طلبات المشاركة

وأوضحت مدير الملتقي صفاء مراد أنه جار حاليًا استقبال الافلام للمشاركة الملتقي وذلك حتي يوم ٢٣ يوليو الجاري.