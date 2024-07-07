الأحد 07 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

نفاد تذاكر حفل رامي عياش في مهرجان الحمامات بتونس

رامي عياش،فيتو
رامي عياش،فيتو

أعلن القائمون على إدارة مهرجان الحمامات الدّولي، الذي تُقام دورته الـ 58 في تونس، عن نفاد تذاكر حفل  المطرب رامي عياش المقرر إقامته في الأول من أغسطس 2024. 

حفل رامي عياش فى مهرجان الحمامات الدولي

 ونشر الحساب الرسمي لمهرجان الحمامات على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام صورة أعلن خلالها عن نفاد تذاكر حفل رامي عياش.


ومن جهته علق رامي عياش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بقوله: "لكل المحبين بتونس بشوفكم ب 1 أغسطس ". 

 ويستعد رامي عياش لإحياء سلسلة من الحفلات الغنائية في عدد من الدول العربية والأجنبية في صيف 2024.

 

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