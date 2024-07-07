رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح فعاليات البرنامج التدريبي لصيانة الأجهزة العلمية

افتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي،بـ محافظة قنا ، فعاليات البرنامج التدريبي صيانة الأجهزة العلمية، والذي تنظمه وحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو 2024 .



جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف أبو الوفا عميد كلية الصيدلة والمهندس محمد الجندي خبير صيانة الأجهزة العلمية والدكتور حسن أحمد مدير وحدة المعامل والأجهزة العلمية والدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة.

مركز التطوير الوظيفي

وأكد رئيس الجامعة أهمية برامج بناء قدرات العاملين بالجامعة في تطوير المهارات وتنمية المعارف، مشيدا بالتعاون المثمر بين وحدة الأجهزة العلمية ومركز التطوير الوظيفي في الإعداد لهذا البرنامج الهام حيث تعد الأجهزة العلمية والطبية من أهم مقومات العمل بكليات الجامعة والمستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أهمية الإدارة الاحترافية للأجهزة لتحقيق الاستفادة القصوى.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للمهندس محمد الجندي على تعاونه مع الجامعة في تطوير منظومة صيانة الأجهزة العلمية والطبية.

وتحدث الدكتور أشرف أبو الوفا عميد كلية الصيدلة عن أهمية التدريب في تعزيز الحصيلة المعرفية للمتدربين واستدامة تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية.

إدارة دولاب العمل بقنا

وأكد الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة الأثر الإيجابي للبرامج التدريبية التي نظمتها الجامعة مؤخرا في إدارة دولاب العمل، وأشاد بدعم رئيس الجامعة لمنظومة التدريب وأتمتة الخدمات حيث تم إطلاق النسخة التجريبية من التطبيق الإلكتروني لصيانة الأجهزة العلمية.

ووجه المهندس محمد الجندي الشكر لرئيس الجامعة على اهتمامه بتطوير منظومة الأجهزة الطبية بالجامعة وحجم الإنجاز الذي تحقق مؤخرا بصيانة وتشغيل العديد من الأجهزة العلمية والطبية بالمستشفيات الجامعية والكليات ودعم رئيس الجامعة لإنشاء مركز صيانة للأجهزة العلمية بالجامعة.

وأشار الدكتور حسن أحمد مدير وحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة أنه يشارك بالبرنامج التدريبي مجموعة متنوعة من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والفنيين بالكليات والمستشفيات الجامعة.