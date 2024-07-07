انفصال علي غزلان وفرح شعبان

أعلن اليوتيوبر الشهير وصانع المحتوى الطيبي على غزلان انفصاله عن الإعلامية فرح شعبان بشكل رسمي ونهائي.

انفصال على غزلان عن فرح شعبان

وقال على غزلان: الحمد لله وقدر الله وماشاء فعل.. تم الانفصال رسميًا مع زوجتي ( فرح شعبان )

أشهدكم وأَشهد الله إنها كانت خير الزوجة، ولكن لم يتم الاتفاق.هي إنسانة كويسة وانفصلنا بكل هدوء واتفاق.. أتمنى لها استمرار النجاح ف الحياة.



وتابع: اتمنى احترام القرار ومحدش يكلمنا في أي تفاصيل، لإننا هنفضل ضهر بعض عشان خاطر رحيم ابننا.. وهفضل سندها لحد آخر يوم

يشار إلى أن فرح شعبان إعلامية وملكة جمال وهي الوجه الإعلامي لمبادرة (أنتِ الأهم) وسفيرة النوايا الحسنة لإحدى المنظمات التنموية، ودرست فرح الثانوية بنظام الدبلومة الأمريكية في القاهرة ثم التحقت بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة البريطانية في مصر.