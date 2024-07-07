تقرير "لجنة بيل"، 87 عاما على صدور أول توصية بتقسيم فلسطين

"زي النهاردة" منذ 87 عاما، صدر أول تقرير يوصي بتقسيم فلسطين، وكان ذلك أول توصية رسمية للتقسيم في تاريخ الدولة العربية.

ففي مثل هذا اليوم 7 يوليو من عام 1937، وصلت لجنة سُميَت "لجنة بيل" إلى فلسطين للتحقيق في الاضطرابات الناشبة بين اليهود والعرب، لاقتراح تغييرات على الانتداب البريطاني على فلسطين في أعقاب اندلاع الثورة العربية في فلسطين 1936-1939، وذلك فى 11 نوفمبر عام 1936.

طريقة تطبيق أنظمة وقوانين الانتداب

ويذكر كتاب "بن جوريون والعرب" تأليف شبتاي تيبت، أن اللجنة تشكلت بأمر ملكى فى 7 أغسطس عام 1936، برئاسة وزير سابق لشئون الهند هو اللورد روبرت بيل، الذى عُرفت اللجنة باسمه، وكانت مكونة من 8 أعضاء، وتم تكليفها بالتحقيق ليس فقط بأسباب اندلاع أحداث 1936 بل بدراسة ثلاثة مواضيع أخرى، هي: التأكد من الصورة التى ينفذ فيها حكم الانتداب بالنسبة لالتزام بريطانيا، كمنتدبة، سواء تجاه العرب أو تجاه اليهود، والتأكد من إذا كان للعرب أو اليهود شكوى مشروعة ضد طريقة تطبيق أنظمة وقوانين الانتداب، فى الماضى أو الحاضر.

ويكشف هذا الكتاب أن اللجنة حملت مفاجأة بن جوريون رئيس وزراء دولة الكيان الصهيونى الأول، حيث كان يتصور أنها تحمل غطاء سياسيًّا لأفكار بريطانيا الجديدة والتى تقف ضد بناء دولة لليهود، لكن اللجنة طرحت اقتراحا لتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية وأخرى عربية، فضلا عن منطقة خاصة للانتداب البريطانى ففى تقريرها الذى نشرته فى يوليو 1937، أوصت اللجنة بالاجماع على أن هذا التقسيم هو الحل لمسألة فلسطين.

تعاطف مع موقف الحركة الصهيونية

وبرر الكتاب ذلك بأن أحد أعضاء اللجنة كان قد استمع جيدا لموقف الحركة الصهيونية وأبدى تعاطفا معها.

ووفق كتاب "الصهيونية.. النظرية والتطبيق" تأليف يوئيل رفيل، فإن اللجنة أوصت بمنع اليهود من شراء الأراضى داخل المناطق المخصصة للرب، وبينما رفض العرب التوصيات، وافقت عليه الحكومة البريطانية، وانقسم اليهود بين مؤيد ومعارض، إلا أن المؤتمر الصهيونى الذى عقد بعد شهرين من وصول اللجنة رفض جميع توصيات اللجنة باستثناء الجزء الخاص بإقامة وطن لليهود.