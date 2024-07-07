الأحد 07 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

خالد النبوي لـ"فيتو": مصر مليانة حكايات وتستحق فنا حقيقيا

خالد النبوي، فيتو
خالد النبوي، فيتو

تحدث الفنان خالد النبوي عن كواليس إختياره للأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة، وهى الفترة التي غلب عليها تقديم رموز تاريخية مثل الإمام الشافعي، والفيلم التاريخي الحربي “أهل الكهف” الذي يُعرض حاليا بدور العرض السينمائي.

 

الفنان خالد النبوي

 وقال خالد النبوي فى تصريح خاص لــ “فيتو”: أنا مفتون بمصر وحلاوتها وتاريخها المحترم وأدبائها العباقرة، فمصر مليئة بالقصص والحكايات والرؤى والأفكار التى تستحق أن نكد ونتعب حتى نحولها لأعمال فنية وسينمائية على وجه التحديد، وكل هذا التعب والإجهاد لأن الشعب المصرى يستحق أن نقدم له فنا حقيقيا.


وتابع النبوي في تصريحاته: فيلم أهل الكهف نموذج ناجح للبطولة الجماعية، وشخصيا كنت سعيدًا بالتعاون مع محمد ممدوح، وغادة عادل، ومحمد فراج والعملاق رشوان توفيق، وقائمة طويلة من النجوم الذين قدموا أداء ملحميا وممتعا، وأعتقد أننى وزملائى فى هذا العمل بالتحديد لم نكترث أبدًا بمعادلة الإيرادات اليومية، وهمنا وقضيتنا الأولى كانت تقديم فن حقيقى يليق بعظمة مصر دون الاهتمام بالبوكس أوفيس.

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