فريدة عثمان لاعبة منتخب السباحة تعلن عدم مشاركته في أولمبياد باريس

أولمبياد باريس 2024، أعلنت فريدة عثمان لاعبة المنتخب الوطني للسباحة عدم مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.

وجاء بيان فريدة عثمان كالتالي:

بيان فريدة عثمان، فيتو

وارتفع عدد أفراد البعثة المصرية المقرر مشاركتها في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، إلى 152 لاعبا ولاعبة، في 26 حدثا أولمبيا.

وتتكون البعثة المصرية من كل من:

كرة القدم

وتأهل منتخب كرة القدم للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم 18 لاعبا.

كرة اليد

وتأهل منتخب مصر لكرة اليد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم 14 لاعبا.

الكرة الطائرة

وتأهل منتخب الكرة الطائرة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم 12 لاعبا.

السلاح

وتأهل المنتخب الوطني للسلاح للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم 16 لاعبا ولاعبة.

الخماسي الحديث

وتأهل منتخب الخماسي الحديث إلى أولمبياد باريس بقائمة تضم 4 لاعبين، مقعدين للرجال بالإضافة لتأهل ملك إسماعيل وسلمى أيمن.

الرماية

وتأهل منتخب الرماية للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم 11 لاعبا ولاعبة

السباحة

وتأهل منتخب السباحة حتى الآن بقائمة تضم 4 لاعبين، وهم مروان القماش وعلي خلف الله ويوسف رمضان وأحمد أكرم.

السباحة التوقيعية

وتأهل منتخب السباحة التوقيعية للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم 9 لاعبات.

تنس الطاولة

وتأهل منتخب تنس الطاولة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم 3 لاعبين و3 لاعبات.

الملاكمة

وتأهل منتخب الملاكمة للمشاركة في أولمبياد باريس بقائمة تضم 3 لاعبين وهم عبد الرحمن عرابي وعمر العوضي ويمنى عياد.

المصارعة

وتأهل المنتخب الوطني للمصارعة للمشاركة في أولمبياد باريس بقائمة تضم 11 لاعبا ولاعبة وهم:

المصارعة الرومانية:

مؤمن ربيع (60 كجم)

محمد إبراهيم كيشو (67 كجم)

محمود خالد (77 كجم)

محمد مصطفى (87 كجم)

محمد جبر (97 كجم)

عبد اللطيف منيع (130 كجم)

المصارعة الحرة:

جمال عبد الناصر (57 كجم)

عمرو رضا (74 كجم)

مصطفي جبر (97 كجم)

ضياء الدين جودة (125 كجم)

المصارعة النسائية:

ندي مدني (50 كجم)

التجديف

حسم المنتخب الوطني للتجديف تأهله لأولمبياد باريس بقائمة تضم 3 لاعبين وهم، عبد الخالق البنا ومحمد علاء وأحمد خالد.

القوس والسهم

تأهل منتخب القوس والسهم للمشاركة في أولمبياد باريس بلاعب ولاعبة.

الكانوي والكاياك

تأهل منتخب الكانوي والكاياك بلاعبة واحدة وهي سما أحمد.

التايكوندو

تأهل منتخب التايكوندو للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم 3 لاعبين وهم، سيف عيسى وأحمد وائل وآية شحاتة.

الشراع

تأهل منتخب الشراع للمشاركة في أولمبياد باريس بقائمة تضم كل من علي بدوي وخلود منسي.

الغطس

تأهل منتخب الغطس للمشاركة في أولمبياد باريس بقائمة تضم كل من، محمد فاروق ومها عامر ورامز ضياء وملك توفيق.

الفروسية

تأهل منتخب الفروسية بلاعب واحد فقط وهو نائل نصار.

الدراجات

تأهل منتخب الدراجات للمشاركة في أولمبياد باريس بـ 3 لاعبين.

رفع الأثقال

تأهل منتخب رفع الأثقال بقائمة تضم 5 لاعبين وهم:

كريم كحلة (89 كجم)

محمد عبد الرحمن (فوق 105 كجم)

نعمة سعيد (71 كجم)

سارة سمير (81 كجم)

حليمة عبد العظيم (فوق 81 كجم)

الجمباز

تأهل منتخب الجمباز للمشاركة في أولمبياد باريس بقائمة تضم 9 لاعبين بواقع 6 لاعبات في الجمباز الإيقاعي ولاعب ولاعبة في الجمباز الفني ولاعبة في جمباز الترامبولين.

الجودو

تأهل منتخب الجودو للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم كل من يسري سامي في وزن 60 كجم، وعبد الرحمن عبد الغني في وزن 81 كجم.

التنس

ومن منتخب التنس تأهلت حتى الآن لاعبة واحدة فقط وهي ميار شريف.

الكرة الطائرة الشاطئية

وتأهل المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية سيدات إلى أولمبياد باريس 2024، بقائمة تضم كل من دعاء الغباشي ومروة مجدي.

ألعاب القوى

وفي ألعاب القوى تأهل منتخبنا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، بقائمة تضم 5 لاعبين وهم،

مصطفى عمرو ومحمد مجدي حمزة - رمي الجلة رجال.

مصطفى الشريف وإيهاب عبد الرحمن - رمي الرمح رجال.

مصطفى الجمل - رمي المطرقة رجال.

بعثة تاريخية

وتعد بعثة مصر في أولمبياد باريس، هي أكبر بعثة تمثل مصر في تاريخ الدورات الأولمبية، وعلى الرغم من ذلك لا يمكن توقع حصد عدد ميداليات تاريخي، وتبقى المنافسة منحصرة في 7 رياضات فقط وهي كرة اليد والمصارعة والرماية والتايكوندو ورفع الأثقال والخماسي الحديث والسلاح.