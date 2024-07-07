الأحد 07 يوليو 2024
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افتتاح قاعات مجمع السينمات بالمدينة التراثية في العلمين الجديدة الأربعاء المقبل

سينما العلمين
سينما العلمين

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بدأ، التشغيل التجريبي لإحدى قاعات مجمع السينمات بالمدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، وسيتم الافتتاح الرئيسي يوم الأربعاء المقبل 10 يوليو، وذلك فى إطار حرص وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة العلمين الجديدة، على توفير مختلف الخدمات الترفيهية بالمدينة خلال فصل الصيف.

وأوضح وزير الإسكان، أن مجمع السينمات بالمدينة التراثية، يقع على مساحة 8 آلاف متر مسطح، ويتكون من 3 مبان، ويضم 9 قاعات تسع 1090 فردًا، بجانب المطاعم والكافيهات، وتسع القاعة التى تم تشغيلها تجريبيا 120 فردًا، مضيفًا أن المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، بمساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن مدينة العلمين الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، وتتميز بموقعها فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصدًا للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التي تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتضم مختلف أنماط المشروعات، ومنها، أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والحى اللاتينى، ومشروع "سكن مصر" والمدينة التراثية، وغيرها.

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