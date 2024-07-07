تصدير 215 ألف طن سلع غذائية طازجة الأسبوع الماضي

كشف تقرير للهيئة القومية لسلامة الغذاء عن عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، والذي بلغ 4050 رسالة بنحو 215 ألف طن لعدد 1500 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 510 أصناف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

البصل يتصدر صادرات الخضر

وتصدر البصل الطازج قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 15 ألف طن، تليه فاصوليا بأنواعها بإجمالي 13 ألف طن، ثم البطاطس بإجمالي 12 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 63 صنفا بنحو 50 ألف طن.

ومازالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 20 ألف طن، يليها عنب طازج وفراولة بإجمالي 15 ألف طن لكل منهما، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 60 صنفا بنحو 55 ألف طن.

أربع دول في صدارة المستوردين

ومثلت السودان وإسبانيا وأمريكا والسعودية أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 186 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 650 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 595 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 510 رسائل.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2260 رسالة بنحو 720 ألف طن لعدد 860 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 180 صنفا من قمح وسكر خام وفول صويا وزيوت متنوعة من 84 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أمريكا، أوكرانيا واندونيسيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 750 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 420 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 300 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 45 منتجا و10 شركات، كما فحصت الإدارة 673 منتجا جديدا، وأصدرت 21 شهادة بيع حر.

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