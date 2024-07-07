الأحد 07 يوليو 2024
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حوادث

رئيس النيابة الإدارية يستقبل نظيره بقضايا الدولة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

استقبل المستشار عبد الراضي صديِقّ - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم  المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني  رئيس هيئة قضايا الدولة؛ وذلك في زيارة جاءت لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

النيابة الإدارية تستقبل أعضاء قضايا الدولة 

جاء ذلك في حضور المستشارسعد مزيد، والمستشار الدكتورعبد الله قنديل، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

 وصاحب المستشارمسعد عبد المقصود - رئيس هيئة قضايا الدولة، وفدًا رفيع المستوى ضم كل من: المستشار سامي المحمدي، والمستشار عبد الرزاق شعيب عضوي المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد العال جرنه رئيس التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن محمد علي الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمستشار هاني محمد علي – رئيس المكتب الفني لقضايا الدولة، والمستشار وليد السيد عناني – الأمين العام المساعد، والمستشارة مي مروان – الأمين العام المساعد.

العلاقة الممتدة بين قضايا الدولة والنيابة الإدارية 

وخلال الزيارة حرص المستشار عبد الراضي صديِقّ – رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الترحيب بالحضور والتأكيد العلاقات الوطيدة والممتدة مع هيئة قضايا الدولة، وما تقوم به من دور محوري كهيئة قضائية عريقة، فضلًا عن العلاقات الوطيدة والممتدة بين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. 

ومن جانبه هنَّأ المستشارمسعد عبد المقصود - رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار عبد الراضي صِدِّيق، بمناسبة تولي سيادته رئاسة هيئة النيابة الإدارية، مؤكدًا على تقديرع البالغ لما تقوم به النيابة الإدارية من دور بالغ الأهمية داخل منظومة العدالة المصرية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه الرفيع.

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإداريةالمستشار  محمد سمير.

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